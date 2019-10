Foot : La L1 « c’est de la merde », Daniel Riolo explose

Dans : Ligue 1, OL, OM, Rennes, Monaco.

C’est une évidence, cette 10e journée de Ligue 1 ne restera pas dans les annales, les rencontres au menu du week-end ayant été très peu spectaculaires, notamment pour les formations censées être aux trousses du Paris Saint-Germain. Et si les plus optimistes se tournent déjà vers la 11e journée, avec évidemment PSG-OM en point d’orgue, Daniel Riolo a littéralement craqué. Pour le journaliste de RMC, le spectacle offert par notre Championnat de Ligue 1 est une honte absolue et Daniel Riolo n’a pas fait dans la dentelle au moment d’évoquer ce triste week-end de foot.

« La Ligue 1 est moisie. Marseille, Lyon, Monaco… Nos gros, on prend que le résultat, car on est toujours dans des périodes de construction – reconstruction – déconstruction. La crise, c’est la situation permanente de nos clubs. Ça joue comme de la merde. C’est le pire week-end de L1 cette saison. Plus ça va, moins ça va… J’en ai marre ! Strasbourg, Rennes… Un club français fait une bonne année, et celle d’après, ils se ramassent la gueule. Parce qu’on ne peut pas enchaîner, parce que les mecs prennent le boulard. Pendant une année, les mecs surjouent à un niveau qui n’est pas le leur. La L1 est pourrie, car Nantes est deuxième, car Monaco est en deuxième partie de tableau, car Lyon est limite relégable. C’est ça notre L1, c’est la fameuse homogénéité pourrie », a lancé un Daniel Riolo totalement écoeuré. Reste que ceux qui ont regardé l’affiche numéro 1 du week-end en Europe, à savoir Manchester United-Liverpool, a débouché sur un match totalement insipide et sans saveur.