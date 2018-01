FCN-PSG : La LFP avance l'audition de Tony Chapron

Dans : Ligue 1, FC Nantes, PSG.

Dans la tourmente depuis son geste malencontreux contre Diego Carlos lors de la victoire du PSG contre le FC Nantes (1-0), Tony Chapron a demandé une faveur à la Ligue.

Le 14 janvier dernier, Tony Chapron a été la risée du monde entier. Au cours du match entre Nantes et Paris à La Beaujoire, l'arbitre de 45 ans avait fait une balayette à Diego Carlos, après que le défenseur central l'eut fait tomber au sol en lui coupant involontairement sa course vers le but nantais. L'officiel avait finalement expulsé le joueur brésilien, avant de présenter ses excuses dès le lendemain pour « un geste maladroit et inapproprié ».

Suspendu « jusqu'à nouvel ordre » par la FFF, Chapron était initialement convoqué par la commission de discipline de la LFP pour la réunion du 8 février, mais il se rendra finalement à Paris le 1er février prochain. Ce lundi, la Ligue annonce effectivement qu'elle a répondu favorablement à la demande de Monsieur Chapron, qui sera donc auditionné par la commission dès ce jeudi. Après avoir préparé sa défense, il sera donc plus rapidement fixé sur son sort...