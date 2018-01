En avant 2018, Guingamp rafraîchit Strasbourg

Dans : Ligue 1, EAG, RCSA.

Dans une rencontre qui a très rapidement permis à Guingamp de démontrer sa supériorité, les Bretons se sont imposés 0-2 sur le terrain de Strasbourg. En attendant la suite de cette 20e journée, ce septième match consécutif sans défaite permet à l’En Avant de se placer en sixième position au classement.

Très rapidement, les Bretons ont pris le dessus sur leur adversaire, avec une magnifique action collective conclue par Salibur (0-1, 8e), puis un Bénezet précis dans la finition après un mouvement également précis (0-2, 16e). Guingamp avait déjà fait le plus difficile, et malgré une belle réaction et plusieurs occasions, notamment en seconde période, Strasbourg n’a jamais pu revenir au score, et se complique d’entré de jeu cette phase retour abordée avec un beau matelas d’avance sur les relégables.