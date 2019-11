Du caractère et le podium pour l’OM !

Dans : Ligue 1.

L'Olympique de Marseille bat Lille 2-1

Buts pour l'OM : Sanson (48e), Gabriel (csc, 79e)

But pour Lille : Soumaoro (83e)

Beaucoup plus convaincant par rapport à ses dernières rencontres, l’Olympique de Marseille a dominé le LOSC (2-1) ce samedi lors de la 12e journée de Ligue 1. Un succès qui permet au club phocéen de grimper provisoirement à la 3e place au classement.

André Villas-Boas ne s’était pas trompé, son Olympique de Marseille a bel et bien du caractère. On pouvait en douter après les défaites contre le Paris Saint-Germain (4-0) et Monaco (2-1), mais les Olympiens ont montré un tout autre visage ce samedi face à Lille. Il fallait quand même attendre la deuxième période pour assister à du vrai spectacle. Car avant la pause, l’OM dominait dans les duels mais sans se procurer d’occasions franches si l’on excepte les situations sanctionnées d’un hors-jeu.

Et ce n’était pas mieux pour les Dogues, qui ne tentaient pas la moindre frappe avant la mi-temps ! On pouvait craindre une sacrée purge mais le public du Vélodrome, venu en nombre, était rassuré dès le retour des vestiaires grâce au but de Sanson (1-0 48e), qui profitait d’une remise de Kamara après une sortie ratée du gardien Maignan. Le début d’un autre match puisque Lille se réveillait enfin et obligeait Mandanda à claquer la tête d’André en corner. Pas de quoi stopper la domination marseillaise.

Osimhen rate l’égalisation

La preuve, l’OM parvenait à doubler la mise sur un drôle de but contre son camp de Gabriel (2-0, 79e). Mais la partie était loin d’être terminée. Alors que l’on pensait le LOSC enterré, une tête de Soumaoro (2-1, 83e) dans la lucarne relançait le suspense. Et permettait à Osimhen de se procurer la balle de l’égalisation ! Mais la reprise du Nigérian n’était pas cadrée. L’OM a eu chaud, mais finit par s’imposer face à une équipe lilloise toujours aussi faible à l’extérieur.