Droits TV : Canal+ tente un deal à l'arrache pour garder la L1

Dans : Ligue 1.

Grand perdant de la dernière mise aux enchères des droits télés de la Ligue 1, Canal+ n’aura plus grand-chose à proposer à ses abonnés au niveau du ballon rond en 2020 à ce rythme-là. Après la perte de la Ligue des Champions, ce zéro pointé ferait très mal à la chaine cryptée, qui avait assumé par le biais de ses dirigeants sa volonté de ne pas faire d’offres trop importantes pour la Ligue 1. Il faut dire que le groupe de Bolloré est en difficulté financière, et vient d'annoncer un plan visant le départ de 500 employés, soit le plus grand plan social de son histoire.

Et le fait que la société espagnole Mediapro ait récupéré une bonne partie des droits de notre championnat à partir de 2020 pourrait bien arranger la chaine historique du foot français. En effet, le groupe espagnol a besoin d’un diffuseur et envisage de passer par Canal+ et ses nombreux réseaux pour émettre sa propre chaine spécialisée sur la retransmission des matchs de Ligue 1. Un moyen qui permettrait ainsi aux abonnés à Canal Sat ou à Canal+ via une offre spéciale, de sauver la face et d’éviter une fuite totale de ses habitués. Toutefois, rien n’est encore fait, Mediapro rencontrant beaucoup de difficultés en France. Sa solvabilité sur le long terme pose souvent question, et la recherche d’un directeur général en France n’a pour le moment pas abouti, malgré de nombreux contacts engagés.