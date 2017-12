Dijon-Bordeaux : Enorme bug de la goal line technology ?

Dans : Ligue 1, Dijon, Bordeaux.

Ce vendredi à l’occasion du match entre Dijon et Bordeaux, les Girondins ont ouvert le score sur une action confuse, et finalement conclue par Cafu. Mais juste avant que le Brésilien ne trouve le fond des filets, Mendy avait tenté sa chance et avait vu Amalfitano repousser du bout du pied sur sa ligne. C’est du moins ce que l’on pensait avant que les images de Canal+ ne laissent clairement voir que le ballon semble bien avoir intégralement franchi la ligne, sans que la montre de l’arbitre ne se mette à vibrer, ou du moins que l'homme en noir n'indique le but marqué directement.

C’est passé inaperçu et sans conséquence directe puisque Bordeaux a marqué dans la foulée, mais il s’agit d’un nouveau bug de taille dans le dossier de la technologie sur la ligne de but, qui peine à se montrer fiable, et aurait pu coûter un but aux Girondins, alors qu’elle justement faite pour éviter ce genre de problème.