DFCO-ASC : Victime d'actes racistes, Gouano... réclame de l'amour

Dans : Ligue 1, ASC, Dijon.

Prince-Désir Gouano, défenseur d’Amiens, après le nul à Dijon (0-0) : « On est venu ici pour faire un résultat, chose faite avec un septième match de suite sans défaite. Ça montre une solidité défensive et offensive. Il faut retenir ça. Les cris racistes dans les tribunes ? On est au 21e siècle, c’est inadmissible... J’ai marqué le coup en demandant l’arrêt du jeu à l'arbitre. Nous sommes tous égaux. Certes, il y a les couleurs. Mais il faut voir au-delà de tout ça, on est tous des êtres humains. Il faut de l’amour entre nous, on doit aimer son prochain, chose qui n'a pas été faite. Mais je n’en veux pas aux supporters, la faute est humaine. C’est pour cela qu’après la rencontre, je suis allé les applaudir, dans l’objectif de véhiculer un message d’amour », a-t-il déclaré sur beIN SPORTS.