Deux points perdus contre Bordeaux, l’OL s’en contentera

Dans : Ligue 1, OL, Bordeaux.

Groupama Stadium

L'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux font match nul (1-1)

But pour l'OL : Depay (32e)

But pour Bordeaux : Briand (67e)

Expulsion pour l'OL : Mendes (62e)

Bousculé en deuxième période, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul face à Bordeaux (1-1) à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Au-delà du résultat, le club rhodanien ne s’est pas rassuré.

Avec un onze remanié par rapport à mardi, Sylvinho attendait une réaction de son équipe après la défaite à Montpellier (1-0). Autant dire que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas apprécié la prestation collective de ses hommes ce samedi. Face à une équipe bordelaise plutôt offensive, les Gones mettaient quelques minutes à vraiment entrer dans le match. La maîtrise n’était pas au rendez-vous, mais cela suffisait pour se créer quelques occasions, à l’image du festival d’Aouar qui voyait sa frappe captée par Costil à bout portant !

L’OL était neutralisé à la demi-heure de jeu, le moment choisi par Depay (1-0, 32e), lancé en profondeur par Terrier, pour ouvrir le score du pied gauche en angle fermé. A noter que le Néerlandais était parti à l’extrême limite du hors-jeu, pour ne pas dire plus… Quoi qu’il en soit, ce but assommait les Girondins jusqu’à la mi-temps. On n’assistait pas à un grand spectacle au Groupama Stadium, pas même lorsque les Bordelais accéléraient en deuxième période.

Mendes expulsé

Mais le match basculait à la 62e minute, lorsque Mendes écopait d’un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion ! Lui qui aurait pu récolter un rouge direct avant la pause. Le début d’une autre rencontre puisque l’on ne voyait plus les Lyonnais. C’est donc sans surprise que l’ex-Gone Briand (1-1, 67e) égalisait en renard des surfaces. Et les vagues girondines se succédaient sur le but de Lopes, attentif sur les tentatives signées De Préville. C’était chaud sur la cage lyonnaise mais finalement, l’OL s’en sortait avec un match nul inquiétant…