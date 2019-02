Décisif, Cavani fait trembler le PSG !

Dans : Ligue 1, PSG, Bordeaux.

Parc des Princes

le Paris Saint-Germain bat les Girondins de Bordeaux 1-0

But pour le PSG : Cavani (42e, sp)

Au terme d’un match pauvre en spectacle, le Paris Saint-Germain a dominé les Girondins de Bordeaux (1-0) ce samedi lors de la 24e journée de Ligue 1. Mais à trois jours du déplacement à Manchester, le club de la capitale a de quoi s’inquiéter pour le buteur Edinson Cavani blessé.

Parfois, certains matchs vous paraissent interminables. C’est notamment le cas de cette partie entre un Paris Saint-Germain largement remanié et des Girondins toujours aussi ternes. L’entame était pourtant encourageante, du moins côté parisien. A peine 10 minutes de jeu et la reprise de Thiago Silva obligeait son compatriote brésilien Pablo à sauver sur sa ligne !

Et les vagues parisiennes s’enchaînaient sur le but de Costil, qui voyait Cavani manquer son duel, avant de sortir un bel arrêt réflexe sur la tentative de Choupo-Moting. Bordeaux pensait tenir un nul assez miraculeux jusqu’à la pause, mais De Préville était sanctionné pour une légère faute sur Meunier dans la surface : penalty ! L’occasion pour Cavani (1-0, 42e) d’ouvrir le score en force, peut-être un peu trop puisque l’Uruguayen se blessait à la cuisse sur la frappe. Avant le huitième aller de la Ligue des Champions à Old Trafford mardi, c’est le gros point noir du jour pour Paris !

Meunier également touché

D’autant que la seconde période ne faisait pas oublier ce coup dur. On entendait même le Parc des Princes siffler après une action mal négociée par Choupo-Moting. Alors que les Girondins, trop maladroits, n’étaient pas plus menaçants. Seule une frappe de Kamano permettait à Buffon de se montrer. A noter que Meunier sortait également après un choc à la tête avec le Guinéen. Malgré la victoire, le PSG va donc trembler dans les prochaines heures…