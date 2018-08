CdM : OM, OL et PSG, la Coupe du Monde va s'exhiber en L1 !

Dans : Ligue 1, PSG, Equipe de France, OL, OM, Monaco.

La Fédération Française de Football va faire profiter la Ligue 1 de la Coupe du Monde gagnée par les Bleus en Russie. En effet, lors de la première journée de championnat, dans une semaine, le trophée gagné par Didier Deschamps et ses joueurs sera présenté dans les trois clubs ayant eu des footballeurs concernés par ce titre. La Coupe du Monde sera donc exhibée vendredi soir au Vélodrome lors du match d'ouverture de la saison entre l'OM et Toulouse grâce à Mandanda, Rami et Thauvin. Puis le samedi ce sera au tour du Groupama Stadium de Lyon d'accueillir le trophée grâce à Nabil Fekir avant le match OL-Amiens. Enfin dimanche soir, la Coupe du Monde sera présentée auxs supporters du PSG à l'occasion de Paris-Caen, Mbappé, Areola et Kimpembe ayant participé à cet exploit de l'équipe de France.

Pour l'instant, rien n'est prévu pour Monaco puisque le club de la Principauté joue son premier match à l'extérieur, mais selon L'Equipe cette présentation de la Coupe du Monde pourrait intervenir lors de la 4e journée à l'occasion du très attendu match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille.