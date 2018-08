Bordeaux retombe brutalement de son nuage européen

Dans : Ligue 1, Bordeaux, RCSA.

Trois jours après la victoire contre Mariupol en Ligue Europa, Bordeaux est retombé de son nuage en s’inclinant à domicile face à Strasbourg (0-2).

Si le fait d’avoir débuté la compétition avant les autres pouvait être un avantage à ce stade de la saison, Bordeaux manquait de fraîcheur en début de match. Et l’expulsion très rapide de Pablo (13e) pour une faute sur Ajorque n’arrangeait par les affaires des locaux. En fin de première période, cela chauffait même sur les buts de Costil mais Thomasson manquait le cadre (31e) puis Costil détournait une frappe de Liénard (37e). En seconde période, Bordeaux craquait logiquement. Sur un corner de Liéard, le jeune Sissoko reprenait au premier poteau et ouvrait le score (68e, 0-1). A peine dix minutes plus tard, Da Costa concluait un merveilleux mouvement collectif des Alsaciens pour faire le break (78e, 0-2). En infériorité numérique, Bordeaux était incapable de réagir et s’inclinait logiquement pour sa première de la saison.