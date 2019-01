ASSE-OL : Un derby sans Lyonnais à Geoffroy-Guichard

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Pas de Stéphanois au Groupama Stadium, pas de Lyonnais à Geoffroy-Guichard... Cette saison, il n'y aura donc pas de jaloux entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Puisque deux mois après le derby à Lyon (1-0), sans les supporters des Verts, le match retour dans le Forez se fera sans les Gones. En effet, ce jeudi, la préfecture de la Loire a décidé d'interdire aux supporters de l'OL le périmètre du Stade Geoffroy-Guichard, le 20 janvier prochain lors de la 21e journée de L1.

« Un antagonisme ancien et très fort oppose les supporters de ces deux équipes, qui s'est traduit par des incidents graves lors des dernières rencontres. La préfecture a indiqué interdire à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Geoffroy-Guichard et à ses abords », explique, dans un communiqué, la préfecture de la Loire, qui ne veut pas revivre les violents incidents survenus le 5 novembre 2017, quand la pelouse stéphanoise avait été envahie par les supporters de l'ASSE suite au cinquième but de Fekir (0-5).