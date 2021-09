ASSE-OL : Les supporters lyonnais privés de derby

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La situation actuelle n’a pas aidé, mais la décision a été facile à prendre.

L’OL a confirmé que le derby du 3 octobre prochain entre l’ASSE et Lyon se ferait sans les supporters rhodaniens. Cela fait plusieurs années que ce court déplacement n’est plus effectué, que ce soit pour des raisons disciplinaires, de sécurité ou sanitaires dernièrement. Avec les incidents rencontrés ces dernières semaines dans les stades de France, les attaques régulières contre les bus de supporters, la décision a été prise assez facilement, a confirmé l’Olympique Lyonnais au Progrès.

Nul doute que le Préfet prendra tout de même prochainement un arrêté interdisant aux sympathisants lyonnais de faire le déplacement par leur propre moyen ou de montrer tout signe distinctif de l’OL dans le stade des voisins stéphanois. L’année dernière, dans un arrêté resté célèbre, le Préfet de la Loire avait interdit le déplacement des supporters lyonnais à l’ASSE le soir du match, et ce malgré des matchs à huis clos et un couvre feu à 18h00 pour un coup d’envoi à 21h00. Il faut remonter à 2017 pour voir des supporters lyonnais se rendre à Geoffroy-Guichard, et il faudra donc encore attendre au moins une année pour voir si cette tendance plutôt négative autour des déplacements des supporters peut s’inverser.