ASSE-OL : Le message inattendu du Préfet avant le derby

À l'heure où les déplacements des supporters se font de plus en plus rares en France, l'AS Saint-Etienne a pris le contre-pied en ouvrant les portes de son stade aux supporters de l'OL en vue du prochain derby.

« La Préfecture de la Loire envisage d'autoriser 771 supporters lyonnais à assister au derby à Geoffroy-Guichard ». Dimanche dernier, l'ASSE annonçait la couleur pour le déplacement des supporters de l'OL dans le Chaudron de Saint-Etienne, le 5 novembre prochain. Quelques jours plus tard, la tendance est toujours plus que favorable puisque Evence Richard souhaite même que les Lyonnais soient plus nombreux que l'an dernier à Sainté.

« J'autorise match après match un nombre de supporters extérieurs. Des propositions ont été faites à l'OL pour qu'il y ait plus de supporters qu'il n'y en avait l'année dernière. Je ne peux pas maîtriser le souhait et la volonté des supporters de l'OL. La semaine dernière face au FC Metz, j'avais autorisé plusieurs centaines de supporters, 70 sont arrivés. Je ne sais pas ce que feront les Lyonnais », a lancé, sur France Bleu, le Préfet de la Loire, qui facilite donc ce déplacement des Gones en espérant voir plus de 800 fans de l'OL dans la tribune visiteurs de Geoffroy Guichard contre l'ASSE. Une bonne nouvelle pour les supporters puisque Lyon s'était déplacé sans public il y a deux ans.