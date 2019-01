ASSE-OL : Dugarry a kiffé le derby, on se serait cru en Angleterre !

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Dimanche soir, le stade Geoffroy-Guichard a été le théâtre d’un derby particulièrement disputé entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. L’intensité de cette rencontre a notamment marqué les observateurs, à commencer par Christophe Dugarry. Sur l’antenne de RMC Sport, l’ancien buteur de l’Equipe de France a félicité les deux équipes pour cette grosse d’ébauche d’énergie. On se serait presque cru en Premier League, et c’est précisément pour cela que l’animateur de « Team Duga » applaudit.

« C’était une très belle affiche pour la Ligue 1. Il se passe souvent des choses dans les dernières minutes dans les derbys. J’ai trouvé qu’il y avait eu beaucoup d’intensité, c’est ce que je réclame dans le football, c’est pour ça que j’adore la Premier League. Parfois, le manque de qualités techniques peut être compensé par une grosse débauche d’énergie et une intensité à toute épreuve. Et je pense sincèrement que les fans de football français réclament ça. On pardonnera tout aux joueurs s’ils mettent de l’intensité et ça a été le cas sur ce Sainté-OL. Un garçon comme Fekir est capable de faire un sprint de 50 mètres pour défendre, ça me plaît beaucoup de voir ça. Après, ça prouve aussi que des joueurs à Lyon choisissent leurs matchs » a confié le chroniqueur, pour qui l’intensité mise par les joueurs peut provoquer des émotions fortes chez les supporters. Et cela a évidemment été le cas dimanche, notamment en fin de match pour les fans de l’OL.