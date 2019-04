TV : Pierre Ménès a craqué, un invité du CFC dévoile des secrets !

Dans : Info, PSG.

L'ambiance était tendue dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès et Alain Roche s'opposant verbalement sur les lacunes du Paris Saint-Germain. Et au ton des deux hommes, on comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un affrontement en mode Superstars du catch WWE, avec le gentil et le méchant désignés à l'avance. Mais si la partie en direct a été déjà virulente, cela ne s'est pas arrêté là. Car un membre du public a expliqué, via Twitter que la séquence avait duré, Pierre Ménès étant furieux contre ses compères du CFC.

Et Valou, qui a d'ailleurs été identifié facilement puisqu'il était dans l'axe de la caméra qui filmait Hervé Mathoux, de raconter la suite. « Au moment de la coupure pub, Pierre Ménès a lancé : Cela commence à être chiant, à chaque fois tout le monde est contre moi, ça fait déjà 2 fois aujourd’hui. Pour l’histoire de la mode et ensuite pour ça. Trouvez-vous une autre personne à toujours cibler parce que moi, j’en ai marre ! De toute façon je vais arrêter de parler et faites votre émission sans moi. Puis trouvez-vous quelqu’un d’autre à contredire comme je ne parle plus », explique ce membre du public, qui explique que de rage Pierre Ménès a jeté sa veste au sol. Rendez-vous dimanche prochain quand même...