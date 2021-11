Romain Molina lâche de lourdes accusations contre Ferland Mendy

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Le journaliste Romain Molina a lâché une bombe à l'encontre de Ferland Mendy, l'accusant d'exhibitionnisme et de violences dans le cadre d'une soirée alcoolisée.

Intervenu sur les réseaux sociaux pour se plaindre que son nom soit associé par confusion à celui de Benjamin Mendy, en prison en Angleterre et soupçonné de six viols et d’une agression sexuelle, Ferland Mendy a délivré un message exprimant son ras-le-bol devant cette situation. Le défenseur du Real Madrid avait ainsi décidé de poster un message allant dans le sens de celui d’Edouard Mendy, un autre Mendy qui a été confondu avec Benjamin Mendy dans les journaux et sur certains sites. « Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 😔😔😔! STOP 💪🏿🛑✋🏿Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non », a lancé le défenseur passé par Le Havre et l’OL avant de rejoindre le Real Madrid.

Molina attendait Ferland Mendy au tournant

Totalement d'accord avec toi, c'est scandaleux, comme un gars mettant des coups de poing et de pied à une fille après lui avoir montré son sexe. https://t.co/ioPmmL3vJd — Romain Molina (@Romain_Molina) November 17, 2021

Mais en retour, Ferland Mendy s’est pris une virulente réponse de la part de Romain Molina. Le journaliste avait il y a quelques temps annoncé qu’un international français était accusé d’avoir frappé une femme, sans avoir révélé le nom. Mais devant le message indigné de Ferland Mendy, Romain Molina n’a pas pu s’empêcher de dénoncer à la fois le scandale de voir quelques médias ou sites se tromper de « Mendy », mais aussi celui de voir Ferland Mendy faire des leçons de morale. « Totalement d'accord avec toi, c'est scandaleux, comme un gars mettant des coups de poing et de pied à une fille après lui avoir montré son sexe », a balancé brutalement l’informateur, qui a provoqué de très nombreuses réactions.

Une plainte déposée, Ferland Mendy pas nommé

Des accusations que Romain Molina, qui enquête régulièrement sur les dérives extra-sportives dans le football, a tenu à étayer avec la copie d’une plainte racontant, sans donner de nom, le comportement d’un homme alcoolisé et exhibant son sexe à une femme, avant de la frapper au corps et au visage à base de coups de pieds et de poings. Il est précisé à la fin qu’une plainte contre X a été déposée, l’amie de la victime ayant peur des représailles si elle nommait directement son agresseur. Un vrai pavé dans la mare à l’encontre du défenseur français, qui n’a pour le moment pas réagi à cette sortie il est vraie inattendue.