Balotelli et Valbuena entendus comme simples témoins dans une affaire de proxénétisme

Dans : Info.

C'est Nice-Matin qui le révèle ce lundi, Mario Balotelli, Mathieu Valbuena et d'autres footballeurs professionnels ont été entendus en tant que simples témoins dans le cadre d'une enquête pour une affaire de proxénétisme supposé et de fraudes fiscales. En effet, la police azuréenne a interpellé Stéphanie, une quadragénaire de Cagnes-sur-Mer qui organisait des soirées dans des établissements huppés à Nice, Monaco, Saint-Tropez, Londres, Genève, Marrakech, Istanbul ou bien encore Dubaï. A l'occasion de ces fêtes, elle faisait venir des jeunes femmes, dont certaines issues de la télé-réalité. Des footballeurs célèbres étaient également invités et en contrepartie les dirigeants de ces établissement versaient de coquettes sommes à Stéphanie, qui n'a rien déclaré au fisc.

Mais la justice s'est également penchée sur les relations entre certains footballeurs et ces jeunes femmes que l'instigatrices de ces rencontres avait regroupées dans un véritable catalogue. Les filles voyageaient ensuite aux frais des footballeurs concernés pour passer quelques jours de détente. Pour sa défense, Stéphanie a précisé que « les jeunes femmes majeures et consentantes ont passé des vacances gratuites avec des footballeurs ». Plusieurs footballeurs ont donc été entendus en juin par la justice afin d'en savoir plus et sont repartis sans mise en examen. L'organisatrice devra, elle, répondre des délits de proxénétisme et de fraude fiscale devant le tribunal correctionnel de Grasse à une date encore à déterminer.