Thierry Henry tue toutes les rumeurs d'un coup

Dans : Foot Mondial.

Annoncé d'abord comme le futur entraîneur d'Aston Villa, puis comme le sélectionneur à venir de l'Egypte, Thierry Henry n'a aucun des deux postes évoqués. Et probablement agacé des rumeurs incessantes sur son avenir, l'ancien attaquant des Bleus et actuel coach adjoint de la Belgique a remis les pendules à l'heure.

« Depuis l’annonce de ma décision de quitter mon poste de consultant télé à plein-temps pour poursuivre mon ambition de devenir un manager, mon nom a été, par la suite, associé à un certain nombre de postes tant au niveau national qu’international. Contrairement à ces informations trompeuses que les gens peuvent lire en ce moment, ni moi ni mes conseillers n’ont eu des discussions avec un club ou une fédération nationale. Mon intention a toujours été d’être patient et je prendrai ma décision au bon moment », a précisé, via les réseaux sociaux, Thierry Henry.