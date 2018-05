Platini se remet à rêver, la FIFA le réveille immédiatement

Dans : Foot Mondial.

Accusé de corruption après avoir reçu 1,8 M€ de la part de Sepp Blatter en 2011, Michel Platini a finalement été blanchi par la justice suisse vendredi. Une grande victoire pour celui qui a toujours clamé son innocence.

Du coup, le Français revient « de plus en plus revanchard » dans le monde du football et espère que la FIFA annulera sa suspension qui expire en octobre 2019. « J’espère que la FIFA la lèvera d’elle-même, qu’ils le feront d’eux-mêmes à la lumière de cette décision. Mais je pense qu’ils sont conscients de ce qu’ils ont fait et ils essaieront de rattraper la chose », a confié Platini au journal Le Monde.

Dans le cas contraire, l’ancien patron de l’UEFA, qui a laissé entendre qu'il pourrait se présenter à l'élection pour la présidence de la FIFA en 2019, a prévu de lancer de nouvelles démarches. Et il risque d’en avoir besoin. Car de son côté, l’instance internationale estime que la décision de la justice suisse n’efface pas la sanction du dirigeant.

La FIFA répond à Platini

« M. Platini a été suspendu pour violation du code d'éthique, a rappelé l’organisation dans un communiqué relayé par l’AFP. La décision a été maintenue par le Tribunal arbitral du sport qui a confirmé les accusations mais a réduit la durée de la suspension (De six à quatre ans). Il a toujours été très clair pour la FIFA comme pour le TAS que M. Platini n'a jamais été visé par une enquête criminelle en Suisse. Les éléments d'un acte criminel dans la loi suisse sont différents de ceux pris en compte pour un acte prévu par le code d'éthique de la FIFA. » La partie est donc loin d'être gagnée pour l’ex-Ballon d’Or.