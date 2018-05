FIFA : Michel Platini blanchi par la justice !

Dans : Foot Mondial.

Trois ans après les faits, Michel Platini a été reconnu non-coupable dans l’affaire qui lui a coûté la présidence de la FIFA.

En 2015, alors président de l’UEFA et grand favori pour devenir celui de la FIFA, le dirigeant français avait été mouillé par Sepp Blatter pour un paiement de 2 ME, versé pour un travail effectué entre 1998 et 2002 et qui n’avait été réglé qu’en 2011. L’absence de contrat écrit, malgré l’accord des deux hommes et le règlement effectué par la FIFA, avait débouché sur la suspension de Michel Platini, qui a donc été empêché de postuler pour le poste de président de l’instance mondiale.

Mais selon Le Monde, la justice suisse a blanchi l’ancien numéro 10 des Bleus dans cette affaire. Le procureur du Ministère Public de la Confédération Helvétique a confirmé qu’aucune poursuite ne visait désormais Michel Platini, mais que c’était désormais Sepp Blatter qui était dans le collimateur. Totalement innocenté dans cette affaire, « Platoche » espère désormais que la FIFA va lever sa suspension, qui avait déjà été réduite par le TAS, et prend fin en octobre 2019. Voilà qui pourrait à nouveau légitimiser le dirigeant français, alors que Gianni Infantino a profité de ce marasme pour prendre le costume de grand patron du football mondial.