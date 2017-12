Tur : Valbuena est vraiment devenu une star du foot en Turquie !

Dans : Foot Europeen, OL, OM.

Parti de l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato pour rejoindre Fenerbahçe, Mathieu Valbuena a clairement démontré que ce départ vers la Turquie n'était pas un choix low cost et surtout financier. Car depuis qu'il est arrivé au sein du club stambouliote, le milieu de terrain de 33 ans a mis ses coéquipiers et les supporters de Fenerbahçe dans sa poche. Evoquant le niveau de Mathieu Valbuena, Pascal Nouma avoue que ce dernier est clairement la révélation française dans le championnat de Turquie.

Et l'ancien attaquant de raconter une anecdote sur l'international tricolore. « La dernière fois, j’étais à un match et il était remplaçant. Avant les rencontres, les supporters appellent les joueurs un par un pour qu’ils se placent devant eux et entament le chant au nom du club. Et le premier appelé a été Valbuena ! J’ai compris à ce moment ce qu’il représentait déjà pour les fans. Il est monté en puissance depuis son arrivée, et ça donne ça aujourd’hui. C’est pour moi le joueur français qui claque tout en Turquie », confie Pascal Nouma, qui a brillé sous les couleurs du Besiktas et reste une star en Turquie.