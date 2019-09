The Best sans Salah ni Mané, ils sont écœurés

Dans : Foot Europeen.

C’est le cas dans toute récompense où un joueur ne fait pas totalement l’unanimité, les lauréats du trophée The Best interpellent au lendemain de la cérémonie, qui a eu lieu à Milan ce lundi soir.

En effet, Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la saison 2018-19, devant Virgil Van Dijk. Il faut croire que remporter la Ligue des Champions n’est pas suffisant pour le défenseur néerlandais, annoncé comme l’un des prétendants au prochain Ballon d’Or, et impérial en club comme en sélection. Mais les joueurs de Liverpool n’ont pas la cote, comme le montre les classements hors du podium de Sadio Mané (finalement de la CAN avec le Sénégal qui plus est) et Mohamed Salah.

De quoi faire hurler de nombreux suiveurs. Notamment Samuel Eto’o, jeune retraité et ancienne star du Cameroun et du Barça notamment, qui a déploré que les deux meilleurs joueurs de la saison ne soient même pas sur le podium de cette récompense. Même constat pour Habib Beye, qui ne comprend pas comment ni Salah, ni Mané, ne peuvent trouver leur place dans le onze de la saison. Et pourtant, les votes ont parlé, chacune des quatre composantes (public, joueurs, entraineurs et média) ayant eu droit au chapitre à part égale.