Por : Casillas victime d'un infarctus, ses jours ne sont pas en danger

Légendaire gardien de but espagnol, âgé de 38 ans, Iker Casillas a été victime d'un malaise cardiaque à la fin de l'entraînement ce mercredi avec son club, le FC Porto. Selon la presse portugaise, le portier a ressenti de vives douleurs à la poitrine, et il a été été immédiatement pris en charge et transporté d'urgence dans un hôpital local, où un pontage coronarien aurait été effectué puisqu'il s'agirait d'un infarctus du myocarde.

Les jours d'Iker Casillas ne sont plus en danger, l'ancien gardien du but du Real Madrid ayant par ailleurs été toujours conscient. Prolongé d'un an en mars dernier, Iker Casillas ne rejouera pas cette saison précise les médias de Porto, la question de la fin de sa carrière de footballeur étant même évoquée.