Plus populaire que Neymar, Cristiano Ronaldo bat un record colossal

Dans : Foot Europeen, Serie A, PSG.

S’il a l’habitude de collectionner les exploits sur les terrains de football, Cristiano Ronaldo a battu en ce début de semaine un autre type de record.

En effet, l’attaquant de la Juventus Turin est devenu la personnalité la plus suivie de la planète sur Instagram. Désormais, l’international portugais cumule près de 145 millions de followers et a ainsi devancé Selena Gomez, qui était à la tête de ce classement depuis plusieurs semaines. A noter qu’un seul sportif accompagne Cristiano Ronaldo dans le top 10 des personnalités les plus suivies sur le réseau social. Et ce n’est pas vraiment une surprise, il s’agit de Neymar, qui reste néanmoins très loin de CR7, le Brésilien cumulant 104 millions d’abonnés. Toujours à la recherche de records, Cristiano Ronaldo appréciera sans doute tous ces chiffres même si tout cela reste évidemment virtuel…