Patrice Evra victime d'abus sexuel, la vérité éclate

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Auteur d’une brillante carrière de joueur, que ce soit à Monaco, à Manchester United ou en équipe de France, Patrice Evra a pourtant eu un début de vie compliqué. Victime d'abus sexuels durant son adolescence, l’ancien défenseur a tenu à faire passer un message avec des révélations fracassantes.

Durant toute sa carrière, Patrice Evra a été un footballeur accompli. Professionnel pendant plus de 20 ans, de 1998 à 2018, le défenseur a rempli de nombreux objectifs personnels et collectifs. En remportant pas moins de 21 trophées, et notamment une Ligue des Champions (2008) et cinq titres en Premier League avec Manchester United, l’ancien international français a fait le bonheur des siens. Mais avec tout cela, il a aussi pris une belle revanche sur son passé. Puisque dans une longue confession sur The Times, Evra a révélé avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un professeur durant son enfance.

« Il a mis mon pénis dans sa bouche »

« Le professeur principal, croyant que j'étais endormi, mettait les mains sous mon dessus de lit et essayait de me toucher. Je savais que ce qu'il faisait était mal et j'ai essayé de le repousser et de le frapper. J'étais costaud mais j'avais peur aussi même si je ne pouvais pas lui montrer que j'avais peur de lui. Cela durait 10 ou 15 minutes, comme une bagarre. Il ne blaguait pas et faisait tout pour enlever mon pantalon. Aucun mot était prononcé dans le noir, mais il se touchait et était sexuellement excité… La dernière nuit chez cet homme, alors qu'il savait que je retournais dans ma famille, il a finalement réussi. Il a mis mon pénis dans sa bouche », a d’abord avoué Evra, qui sortira bientôt une autobiographie intitulée « I love this game ».

Patrice Evra révèle au Times avoir été victime d’agressions sexuelles par un professeur à de multiples reprises durant son adolescence lorsqu’il dormait à son domicile. pic.twitter.com/dDo9NtmhMx — Actu Foot (@ActuFoot_) October 22, 2021

Dans celle-ci, il révèle aussi la difficulté qu’il a eu d’évoquer ces actes malsains avec sa famille, et notamment sa mère. « Je ne l'ai dit à personne. J'avais trop honte pour parler à ma mère et je ne savais pas si quelqu'un d'autre me croirait. Je n'ai pas raconté toute l'histoire jusqu'à maintenant. Quand j’ai tout raconté à ma mère, bien sûr qu’elle était dévastée. C’était un moment compliqué pour moi. Je dois encore le dire à quelques-uns de mes frères et sœurs et à quelques amis proches. Je ne veux pas que les gens aient pitié. C'est une situation difficile. Une mère ne s'attend pas à entendre cela de son propre enfant. Elle sentait que quelque chose n'allait pas et m'avait demandé pourquoi je ne voulais pas dormir dans la maison du professeur. Ce n'est que maintenant que j'ai 40 ans que je lui ai dit. Ce fut un grand choc pour elle. Beaucoup de colère. Elle a dit qu'elle était désolée », a détaillé l’homme de 40 ans, qui ne sait pas trop quelle suite il va donner à cette nouvelle affaire.

« Je préfère être une source d'inspiration et un exemple qu'une victime »

« Je ne déteste pas celui qui m'a fait ça, c'est mon côté fou. Je pardonne toujours, donc je ne sais pas si je veux le voir en prison. Cette personne n'existe plus. Le traumatisme a été fait. La seule raison pour laquelle je voudrais le voir en prison, c'est pour protéger d'autres enfants. Pour moi, je n'obtiendrai aucune satisfaction », a balancé Evra, qui espère que son témoignage va permettre de libérer la parole des victimes d'agressions sexuelles.

Quel courage de @Evra ! Bravo à cette parole qui se libère. Bravo. Force et respect, https://t.co/8TFsOKSkFd — marie portolano (@marieportolano) October 22, 2021

« Je veux que les gamins aient le courage de parler et ne se sentent pas coupables, parce que je me suis toujours senti coupable. Je n'ai pas peur de dire que le fait de ne pas en parler m'a fait me sentir comme un lâche pendant de longues années. Vivre avec ça a été l'un de mes plus gros regrets, parce que j'aurais pu aider tellement de gens. J'en ai assez de cette masculinité toxique. Pour mon père, pleurer était un signe de faiblesse, mais ce n'est pas le cas. Je préfère être une source d'inspiration et un exemple qu'une victime », a conclu Evra, qui va maintenant pouvoir se lancer dans une nouvelle vie, lui le futur consultant d’Amazon aux côtés de Thierry Henry en Angleterre.