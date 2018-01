Neymar, Mbappé, Griezmann, Pogba, Umtiti... Le foot français vaut des millions d'euros !

Dans : Foot Europeen, Equipe de France, PSG, Mercato.

Cette semaine, le Centre International d’Étude du Sport a livré son classement des footballeurs les plus chers au monde. Avec des joueurs de Ligue 1 et des Français en haut du panier.

Depuis le transfert estival de Neymar au Paris Saint-Germain pour une somme de 222 millions d'euros, le marché des transferts est entré dans une autre dimension. L'inflation se poursuit, et ne ralentit pas. Les deux premières ventes records du mercato hivernal l'attestent, puisque Van Dijk a signé à Liverpool pour plus de 80 ME, et Coutinho vient d'être transféré au Barça contre 160 ME. Deux sommes devenues pratiquement normales. Ce que l'observatoire du football du CIES confirme. Puisque dans son classement des plus grosses valeurs marchandes, calculées en fonction de l’âge, du poste, de la durée de contrat, des performances et du statut international du joueur, le centre de Neuchâtel a affiché des prix en adéquation avec la situation du marché.

À la première place, le Parisien Neymar est estimé à 213 ME. L'attaquant brésilien devance ainsi son ancien coéquipier du Barça, Leo Messi, placé à 202,2 ME malgré ses 30 ans. Le meilleur buteur de l'année 2017 avec Tottenham, Harry Kane, complète le podium avec une valeur marchande de 194,7 ME. Derrière, on retrouve Kylian Mbappé, qui est estimé à 192,5 ME après sa grande saison entre Monaco et le PSG.

Quatre Français estimés à plus de 100 ME

Premier Français de ce classement, le prodige de 19 ans est suivi par son compatriote Antoine Griezmann, classé 9e avec 150,2 ME, juste devant le Mancunien Paul Pogba (147,5 ME). En dehors du Top 10, un autre international tricolore dépasse les 100 ME, et c'est Samuel Umtiti du Barça, qui vaut 101,5 ME seulement un an et demi après son transfert en provenance de l'OL pour 25 ME. Une belle progression qui montre que le football français est roi, puisque quatre joueurs sont évalués à plus de 100 ME, contre deux en 2016. Et l'avenir s'annonce encore plus radieux dans ce classement puisque Lacazette (Arsenal, 97,6 ME), et Dembélé (Barça, 96 ME) débarquent en force... devant un certain Cristiano Ronaldo, placé à la 49e place avec une valeur marchande de 80,4 ME.

Le Top 10 des plus grosses valeurs marchandes :

1. Neymar (25 ans, PSG) - 213 ME.

2. Lionel Messi (30 ans, Barcelone) - 202,2 ME.

3. Harry Kane (24 ans, Tottenham) - 194,7 ME.

4. Kylian Mbappé (19 ans, PSG) - 192,5 ME.

5. Paulo Dybala (24 ans, Juventus) - 174,6 ME.

6. Dele Alli (21 ans, Tottenham) - 171,3 ME.

7. Kevin de Bruyne (26 ans, Manchester City) - 167,8 ME.

8. Romelu Lukaku (24 ans, Manchester United) - 164,8 ME.

9. Antoine Griezmann (26 ans, Atlético Madrid) - 150,2 ME.

10. Paul Pogba (24 ans, Manchester United) - 147,5 ME.