Messi ou Cristiano Ronaldo ? Pourquoi Platini ne veut plus répondre

Ancien meneur de jeu de l’équipe de France ainsi que de Nancy, Saint-Etienne et la Juventus, Michel Platini est désormais en retraite forcée, lui qui a été éjecté de l’UEFA après avoir été reconnu coupable d’avoir reçu un « paiement déloyal » de la part de son ancien ami Sepp Blatter. Un peu parano sur les bords depuis qu’il a été attaqué et lâché par tout le monde, « Platoche » a néanmoins fait un retour médiatique en France ces derniers jours. Interrogé sur Radio France, l'ex-numéro 10, en tant qu’ancien Ballon d’Or, a inévitablement été questionné sur le joueur qui était actuellement le meilleur au monde. Et la réponse en dit long sur son état d’esprit actuel.

« Le meilleur ? C’est Messi ou Ronaldo. Pourquoi ? Oh bah comme ça je ne me fâche avec personne. Sinon, si je dis un meilleur que l’autre, je m’en prends plein la tronche. Alors ils sont tous les deux très, très, très bons », a livré un Michel Platini particulièrement prudent, lui qui n’était pas vraiment adepte de la langue de bois quand il était consultant ou dirigeant. Mais il faut croire que sa suspension actuelle l’incite à une prudence exagérée.