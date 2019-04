Messi ou Cristiano Ronaldo ? Mbappé a enfin un choix définitif

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A, PSG.

Depuis plus d’une décennie, tous les amoureux du football ou presque s’opposent dans un débat : le meilleur, c’est Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ?

Même après le départ du Portugais à la Juventus Turin l’été dernier, les comparaisons continuent. Et force est de constater que la tendance actuelle profite au capitaine du FC Barcelone, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, contrairement à son rival. Mais il existe aussi une troisième catégorie, celle des amateurs du ballon rond qui refusent de trancher entre les deux extraterrestres. Une minorité dont Kylian Mbappé fait partie.

« Je pourrais en choisir un, mais ça se ferait forcément au détriment de l’autre. Et tu n’as pas le droit de dénigrer un de ces deux "monstres". En choisir un, ce serait une insulte vis-à-vis de tout ce que l’autre a également fait, a estimé l’attaquant parisien dans France Football. Pourquoi vouloir à tout prix les départager ? Ils ont deux approches tout à fait différentes du jeu et du foot, mais à l’arrivée, ils sont liés. Avec toutes leurs qualités intrinsèques, ils n’auraient jamais été aussi forts l’un sans l’autre. Ils ont passé une grande partie de leur carrière à se tirer la bourre. »

Mbappé avait une préférence mais…

Pourtant, on sait que le Français a été un grand fan de CR7. « D’une année sur l’autre, je changeais, même si j’avoue avoir plus souvent défendu Cristiano Ronaldo, a reconnu l’ancien Monégasque, qui leur prédit une belle fin de carrière. Ces joueurs-là ne déclinent pas. Ils arrêteront au top, comme Zizou, qui est parti sur une Panenka... et un coup de boule. (Il rit) Mais il était alors tout en haut. C’est ça la force des plus grands, savoir arrêter au bon moment. » A priori, Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas près de raccrocher les crampons. Et tant mieux !