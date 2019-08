Messi ou Cristiano Ronaldo ? La science révèle qui est le plus fort

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A.

Dans le monde du football, et ce depuis plus d’une décennie, il y a les pro-Messi d’un côté et les pro-Cristiano Ronaldo de l’autre.

Les deux légendes du ballon rond ont commencé leur duel en 2007, quand l’Argentin et le Portugais ont fait leur apparition sur le podium du Ballon d’Or, derrière le lauréat Kaka. Ces onze dernières années, la Pulga et CR7 se sont ensuite partagés pas moins de dix éditions de ce trophée prestigieux, avec cinq titres chacun. L’édition de 2019 pourrait départager provisoirement Messi et Cristiano. Mais en attendant, des ingénieurs informatiques belges et une société d'intelligence informatique néerlandaise ont défini quel était le meilleur joueur au monde. Via son logiciel, qui permet de calculer l'influence réelle des deux footballeurs, le professeur Jesse Davis a donc tranché.

« La valeur d'un joueur de football est souvent jugée en fonction de ses buts et de ses passes décisives. Mais un but est un événement rare, car on estime que 1 600 actions ont lieu en moyenne dans un match, sachant qu'une action peut être un tir, une passe, un dribble, un tacle, etc. Notre système prend en compte l'ensemble de ces facteurs, sachant que certains ont une influence plus importante que d'autres. Du coup, il existe deux types de joueurs : ceux qui effectuent beaucoup d’actions de moindre valeur, comme Paul Pogba, et ceux qui sont moins susceptibles d'avoir le ballon dans les pieds, mais qui ont une influence importante dans un match par leur action décisive. C'est notamment le cas de joueurs comme Harry Kane ou Cristiano Ronaldo. Et là où Messi est exceptionnel, c'est qu'il participe à énormément d'actions et qu'elles ont également une grande valeur. CR7 et Messi étaient à égalité jusqu'à la saison 2015-2016, mais depuis, l'Argentin a largement pris l'ascendant », a expliqué, sur Sporza, le responsable de cette étude scientifique, qui avoue donc que Messi obtient un score total de 1,21 par match, contre 0,61 pour son rival éternel. Convaincu ?