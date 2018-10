Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y a pas photo pour Rooney

Dans : Foot Europeen.

Légende vivante du football anglais, Wayne Rooney termine sa carrière du côté des Etats-Unis à DC United, où il démontre régulièrement qu’il a encore de beaux restes.

Ancien vainqueur de la Ligue des Champions, l’attaquant qui a principalement évolué à Manchester United y a côtoyé Cristiano Ronaldo. Mais sur les terrains d’Europe, il a également croisé Lionel Messi et le FC Barcelone. Et c’est peu dire que ces rencontres ont marqué le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise, et de Manchester United également. Alors dans des propos rapportés par le Daily Mirror, il ne faut pas lui demander qui est le meilleur joueur de tous les temps.

« À mes yeux, le Barça est la meilleure équipe de tous les temps et Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Ce qu’il a fait est incroyable. Lors des deux finales de C1, si nous avions affronté une autre équipe que Barcelone, nous aurions pu gagner », a livré un Wayne Rooney qui a en effet croisé la route d’un FC Barcelone intouchable, notamment en 2009 et 2011.