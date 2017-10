Le Ballon d’Or ? Hazard se fait tout petit face à Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen, Premier League, Liga.

Champion d’Angleterre avec Chelsea, Eden Hazard fait logiquement partie des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2017. Mais l’ailier des Blues a-t-il une chance de soulever le trophée ?

La réponse est non ! Et c’est le Belge lui-même qui le dit. Malgré de bonnes performances la saison dernière, Hazard estime qu’il ne mérite pas cette distinction. Un temps critiqué pour son arrogance, l’ancien Lillois préfère la jouer modeste sachant que tout le monde connaît déjà le nom du vainqueur.

« Je n'ai aucune chance de le gagner. Je pense que beaucoup de joueurs sont meilleurs que moi, mais je suis content de faire partie des 30 nommés, a confié le natif de La Louvière à Sky Sports. Je sais que je suis dans la liste parce que je joue à Chelsea et que j'ai de bons coéquipiers. Ils m'aident toutes les semaines à intégrer cette liste. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de gagner le Ballon d'Or à l'avenir, mais ce n'est pas mon objectif pour le moment. Mon but est de jouer et d'être satisfait de mes performances sur le terrain. »

Hazard vote Cristiano Ronaldo

« On a plus de chances de le remporter quand on gagne tout. Cette année, je pense que Ronaldo le mérite parce qu'il a gagné avec le Portugal, il a remporté la Ligue des Champions et la Liga, a annoncé l’international belge. Si je veux gagner le Ballon d'Or un jour, je dois tout réussir. » Une excellente saison à Chelsea et un long parcours en Coupe du monde avec les Diables Rouges pourraient suffire...