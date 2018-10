LDN : La Belgique assure, la Croatie et l'Angleterre piétinent

Dans : Foot Europeen, Premier League.

Au lendemain du match nul de l'équipe de France contre l'Islande (2-2), la Ligue des Nations reprenait ses droits. Et ce vendredi soir, la nouvelle compétition de l'UEFA proposait deux belles affiches dans la Ligue A.

Dans le Groupe 2, la Belgique domine la Suisse (2-1), grâce à un doublé de Lukaku (58e, 84e), pour prendre la tête avec trois points d'avance sur son adversaire du soir après deux journées. Et dans le Groupe 4, la Croatie et l'Angleterre s'enterrent avec un match nul et vierge (0-0), laissant le leader espagnol cinq longueurs devant.