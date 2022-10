La Super Ligue s'accroche et veut arriver en 2024

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Un an et demi après l'échec du projet de Super Ligue mené par 12 clubs européens, l'idée reste dans les esprits de trois clubs : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Le projet se fera, ils comptent sur un homme d'affaires allemand et la justice européenne pour ce faire.

Tel le monstre du Loch Ness, le serpent de mer de la Super Ligue européenne n'est pas prêt de s'éteindre. Pourtant, l'UEFA a élargi sa Ligue des champions à 36 participants et un nombre de matchs toujours plus important. De plus, la première tentative d'imposer le projet de championnat fermé a essuyé un échec retentissant en avril 2021. 12 formations européennes avaient tenté leur chance mais les supporters avaient fait front, surtout en Angleterre. Cela ne semble pas avoir calmé les ardeurs de certains acteurs, en particulier trois clubs : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin.

Financement et procès, la Super Ligue abat ses cartes

Dans l'ombre, les présidents de ces trois clubs continuent à œuvrer pour faire de leur projet une réalité bien concrète. Ils ont ainsi amené un nouvel acteur, l'Allemand Bernd Reichart, qui est devenu le nouveau PDG de la société de promotion de la compétition A22 Sports Management. Dans le journal anglais The Financial Times, il a rappelé avec insistance le bien-fondé de cette Super Ligue. « Le football européen a besoin d'un dialogue ouvert et honnête autour de son avenir. […] Les clubs devraient être souverains et régir leur propre destinée », a t-il martelé en parlant d'un « système cassé » et d'un « football européen qui n'atteint pas tout son potentiel ».

🚨| BREAKING: Le gouvernement espagnol a décidé de SOUTENIR Florentino Perez et la Super League s'ils tiennent leur promesse d'en faire une ligue complètement ouverte. @voz_populi #RealMadrid 🤝✅ pic.twitter.com/hqbrESETx7 — Real Madrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) October 3, 2022

Chargé de piloter le projet, Reichart précise que la Super Ligue peut arriver raisonnablement pour la saison 2024-2025. Il compte bien recevoir un petit coup de pouce de la Cour de justice de l'UE basée à Luxembourg. Celle-ci doit rendre un avis consultatif le 15 décembre prochain en rapport à la plainte déposée par les tenants de cette Super Ligue contre l'UEFA pour abus de position dominante. La décision finale de cette cour est prévue pour 2023. Suffisamment tôt pour permettre à Bernd Reichart, Florentino Perez, Andrea Agnelli et Joan Laporta de tenir leur promesse et de plonger l'Europe du foot dans une période nouvelle mais troublée.