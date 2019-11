L’UEFA snobe étrangement Benzema, Griezmann et Varane

Dans : Foot Europeen.

Ce mardi, l’UEFA a annoncé la liste des 50 joueurs retenus pour figurer dans l’équipe de l’année 2019. Une liste très surprenante lorsque l’on se place d’un point de vue purement franco-français…

Et pour cause, Karim Benzema ne figure pas dans cette pré-liste de 50 joueurs de l’UEFA malgré ses 25 buts sur l’année civile (troisième meilleur bilan en Europe derrière Messi et Lewandowski). Dans le secteur offensif, et cela peut paraître absolument dingue, Antoine Griezmann n’a pas non plus été retenu. Le natif de Mâcon paie certainement son adaptation plus que poussive au FC Barcelone, où il n’est pas à la fête depuis sa signature cet été. Même s’il n’y a pas de quoi crier à l’injustice, l’absence de Raphaël Varane étonne également.

On retrouve néanmoins trois joueurs Français dans cette liste. En effet, Kylian Mbappé (PSG), Ngolo Kanté (Chelsea) et Aymeric Laporte (Manchester City) n’ont pas été oubliés par l’UEFA. Par ailleurs, le Paris Saint-Germain est également représenté avec deux joueurs retenus : Kylian Mbappé donc, mais également Angel Di Maria. Neymar, Thiago Silva, Marquinhos ou encore Marco Verratti ont donc, comme Benzema ou Griezmann, été snobés par l’UEFA. Voici par ailleurs la liste complète des 50 joueurs retenus.

Gardiens : Alisson, Ederson, Oblak, Onana, Ter Stegen

Défenseurs : Jordi Alba, Alexander-Arnold, Azpilicueta, Blind, De Ligt, Gimenez, Kimmich, Coulibaly, Laporte, Piqué, Sergio Ramos, Robertson, Tagliafico, Van Dijk, Vertonghen

Milieux : Thiago Alcantara, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, De Bruyne, De Jong, Di Maria, Fabian Ruiz, Fabinho, Henderson, Jorginho, Kanté, David Silva, Van De Beek, Wijnaldum, Ziyech

Attaquants : Agüero, Aubameyang, Roberto Fimrino, Gnabry, Hazard, Kane, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Ronaldo, Salah, Son, Sterling, Tadic