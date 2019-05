Jaloux de Klopp et Guardiola, Mourinho veut les mêmes privilèges

Dans : Foot Europeen, Premier League, OL.

Toujours sans poste depuis décembre dernier, et son licenciement à Manchester United, José Mourinho espère retrouver un banc pour la saison prochaine.

Compte tenu de son palmarès, on imagine que le Portugais a déjà reçu quelques coups de fil. Mais attention, le « Special One » n’est pas prêt à accepter n’importe quel projet. Lorsqu’on lui demande ce qu’il réclame, Mourinho n’hésite pas à citer (et à tacler) ses anciens concurrents Jürgen Klopp et Pep Guardiola qui, selon lui, bénéficient d’un traitement idéal grâce aux moyens offerts par Liverpool et Manchester City.

« J'adorerais aller dans un club et être dans les mêmes conditions que Jürgen et Pep, a imaginé le consultant de beIN Sports. Si vous regardez l'équipe de Liverpool qui a débuté contre le Barça, combien de joueurs étaient là quand Jürgen est arrivé ? Quelques-uns. Et quand Pep n'était pas satisfait de ses défenseurs, il a racheté quatre défenseurs qu'il appréciait l'été suivant. Quand il a acheté un gardien comme Claudio Bravo et qu'il n'était pas satisfait de lui, il a pris Ederson la saison suivante. »

Klopp prend cher !

« Jürgen est au club depuis trois ans et demi et il n'a absolument rien gagné mais il a toujours la confiance de la direction, et il a toujours les conditions pour essayer de progresser, a-t-il critiqué. Ils ont sûrement une belle opportunité de gagner un titre cette saison, ce serait la première fois. Pour mon prochain poste, je ne débuterai même pas les discussions sans savoir exactement ce que le club veut et ce qu'il peut donner en termes de structures et d'objectifs. » Intéressé par Mourinho à l’Olympique Lyonnais, le président Jean-Michel Aulas est prévenu…