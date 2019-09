The Best : Cristiano Ronaldo battu par Messi, Sarri évite le piège

Dans : Serie A, Foot Europeen.

La cérémonie de remise des trophées de la FIFA fait beaucoup parler depuis lundi soir.

Notamment en cause, le prix du meilleur joueur de l’année décerné à Lionel Messi. L’attaquant du FC Barcelone a évidemment réalisé une saison énorme. Mais le défenseur central de Liverpool Virgil van Dijk semblait mieux placé pour l’emporter, tout comme son coéquipier Sadio Mané, absent du podium. De son côté, le buteur de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo ne semble pas non plus d’accord avec le résultat, lui qui n’a pas souhaité se rendre au gala à Milan. Mais qu’en pense la Vieille Dame ?

Interrogé après la victoire à Brescia (1-2), l’entraîneur Maurizio Sarri aurait voté pour le Portugais… sans la moindre objectivité. « Le prix FIFA ? Je suis un peu embêté. Je voterais en faveur de Ronaldo parce qu’il est mon joueur et un champion absolu, mais il y a un champion à chaque poste et il est difficile de le comparer à un autre. Moi qui le vois tous les jours, je ne peux que voter pour lui », a commenté le coach turinois, qui n'a pas l'air surpris par la troisième place de son attaquant. Mais ça, mieux vaut ne pas le dire...