Serie A : San Siro se lève pour le vieux Ribéry

Dans : Serie A.

Après avoir tenu tête à la Juventus de Cristiano Ronaldo il y a deux semaines, Franck Ribéry a encore frappé plus fort.

Dans le grand match de dimanche soir, la Fiorentina s’est baladé à San Siro pour s’imposer 1-3 face au Milan AC, avec notamment un but de l’attaquant français, dans absolument tous les bons coups. Son match plein, ses crochets ravageurs et ses accélérations ont mis au supplice les défenseurs milanais, qui ont même craqué avec un carton rouge pour une agression sur l’ancien du Bayern Munich. Sorti à quelques secondes de la fin, l’ancien marseillais a pu apprécier l’ovation du stade milanais, conscient qu’à 36 ans, Ribéry restait un joueur admirable et un grand champion.

« La standing ovation de San Siro ? Je suis content, San Siro est un stade exceptionnel. Certains disaient que j’étais vieux quand je suis arrivé ? C’est vrai, je suis vieux (rires). Mais j’aime trop le football, c’est ma vie. J’ai encore faim », a livré Franck Ribéry, qui semble en effet plus jeune que jamais dès qu’il entre sur un terrain de football.