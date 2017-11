Serie A : La Juve aura « 55 pénos » avec la vidéo, Buffon s'emporte

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Depuis plusieurs années, l'utilisation de l'arbitrage vidéo fait débat dans le monde du football. Et c'est plus que jamais le cas depuis qu'il est apparu sur les terrains. Cette saison, l'assistance vidéo a été instaurée dans le championnat italien, et ceci ne convient pas à tout le monde. Utilisée depuis deux journées, la vidéo ne satisfait pas Gianluigi Buffon. Samedi, la Juventus a gagné le Genoa dans un match complètement fou (2-4), au cours duquel l'arbitre a sifflé deux penalties, un de chaque côté, pour une faute de Rugani (Juve) et une main de Lazovic (Genoa) avec l'aide de la VAR. Une double utilisation qui montre que la vidéo a surtout des failles selon le gardien italien.

« De cette façon-là, le VAR ne me plaît pas. Je pense qu'il faut délivrer les arbitres de ce monstre, pour pouvoir sereinement évaluer les compétences de quelqu'un qui doit prendre des responsabilités, d'après ce qu'il perçoit sur le terrain. Je pense que l'on est en train de mal utiliser la vidéo. C'est un outil utile s'il est utilisé avec parcimonie. Là, j'ai l'impression de jouer au water-polo, c'est très moche. En football, tous les contacts ne donnent pas systématiquement un penalty. Je suis le gardien d'une équipe qui attaque beaucoup. La saison dernière, nous avons eu trois penalties sifflés en notre faveur, cette année nous allons avoir 55 pénos. Mais ce n'est plus du football », a lancé, dans la presse italienne, Buffon, qui met donc les pieds dans le plat en critiquant ouvertement l’utilisation de la vidéo.