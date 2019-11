PSG : Après Paris, le Qatar débarque à Naples avec 560ME

Dans : Serie A.

Propriétaire du Paris Saint-Germain, l’émir du Qatar Al-Thani est régulièrement associé à d’autres formations européennes. Cette fois, les rumeurs se dirigent vers Naples.

L’émir Al-Thani ne se contente plus du Paris Saint-Germain. C’est du moins ce que laissent penser les nombreux bruits de couloir concernant le Qatari, que l’on annonce prêt à racheter plusieurs clubs en Europe. Ces derniers mois, on a notamment parlé d’un intérêt pour Leeds United, l’équipe entraînée par Marcelo Bielsa. Des négociations seraient en cours avec le patron du pensionnaire de Championship (D2 anglaise). Mais ce n’est pas tout si l’on en croit la presse anglaise. Selon les informations du Daily Mail, la famille Al-Thani s’intéresserait également à la Serie A. Et plus précisément à Naples dont le propriétaire Aurelio De Laurentiis aurait reçu une proposition estimée à 560 millions d’euros pour racheter son club !

Plus qu’un réel intérêt, le Qatar pourrait surtout sauter sur une occasion. Rappelons que le Napoli se retrouve dans une situation délicate. Rien à voir avec d’éventuelles difficultés financières. Mais sur le plan sportif, le contexte devient très compliqué pour De Laurentiis, qui a récemment vu ses joueurs et son entraîneur Carlo Ancelotti s’opposer à la mise au vert ordonnée. De quoi provoquer la colère de certains supporters qui n’hésitent pas à s’en prendre aux joueurs, à l’image du Brésilien Allan dont le domicile a été saccagé. C’est dans cet environnement que le propriétaire du Napoli, également patron de Bari en Serie C, doit décider s’il vaut mieux accepter l’offre du Qatar.