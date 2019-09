Naples : Son vestiaire en chantier, Ancelotti débarque en mode bulldozer

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Connu pour son calme légendaire, Carlo Ancelotti a poussé un énorme coup de gueule à Naples !

Et on peut le comprendre étant donné la situation de son équipe toujours privée de vestiaire au stade San Paolo. En effet, la pièce réservée au Napoli est en travaux depuis plusieurs semaines, obligeant le vice-champion d’Italie à disputer les deux premières journées de championnat à l’extérieur. Seulement voilà, les Napolitains s’apprêtent à jouer deux rencontres à domicile dans les prochains jours, alors que leur vestiaire est en chantier. De quoi provoquer la colère de l’entraîneur italien !

« J'ai vu l'état des vestiaires au San Paolo. Je n'ai pas de mots, a commenté l’ancien coach du Paris Saint-Germain dans un communiqué de Naples. J'ai accepté la demande du club de jouer les deux premiers matchs à l'extérieur, afin que le travail puisse être terminé. On peut bâtir une maison en deux mois, mais eux n'ont pas été capables de refaire les vestiaires. Où devrons-nous nous changer avant d'affronter la Sampdoria et Liverpool ? Je suis choqué par l'incorrection et l'incompétence de ceux qui ont accompli ces travaux. (...) J'y vois du mépris et un manque d’attachement pour le club de cette ville. Je suis consterné. » Au vu des images, on voit mal comment les travaux gérés par la ville pourraient être terminés avant samedi.