Mercato : Benzema pour concurrencer Cristiano Ronaldo ! C'est chaud !

Dans : Serie A, Mercato, Liga.

En obtenant la signature de Cristiano Ronaldo, la Juventus a frappé le plus gros coup de ce mercato estival 2018. Et forcément en Italie, tout le monde annonce la domination sans partage de la Vieille Dame la saison prochaine, réduisant Naples à un simple rôle de faire-valoir. Mais du côté du club désormais entraîné par Carlo Ancelotti on ne l'entend pas de cette oreille et le Napoli a bien l'intention d'essayer de détrôner la Juventus, qui est champion d'Italie sans discontinuer depuis 2012.

Pour réussir ce challenge, la Cadena Ser affirme que Carlo Ancelotti a fait de Karim Benzema son objectif numéro 1, le très bien informé média espagnol confirmant ainsi une rumeur évoquée il y a quelques jours par la Gazzetta dello Sport. Et pour réussir à avancer dans ce dossier, l'ancien coach du Real Madrid discuterait régulièrement avec l'attaquant français des Merengue. KB9 est considéré par Naples comme l'arme fatale pour contrer la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Pour rappel, Karim Benzema a encore trois ans de contrat avec le Real Madrid et pour l'instant on voit tout de même difficilement Florentino Perez lâcher un attaquant supplémentaire au mercato.