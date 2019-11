La Team Cristiano Ronaldo, il n’avait jamais vu ça

Dans : Serie A.

Modèle de professionnalisme, Cristiano Ronaldo ne fait rien comme les autres. Son ancien coéquipier à Manchester United Rio Ferdinand peut en témoigner.

Du Sporting Portugal à la Juventus Turin, en passant par Manchester United et le Real Madrid… Tous les joueurs et entraîneurs ayant côtoyé Cristiano Ronaldo ont au moins une anecdote à raconter. Nouvel exemple cette semaine avec le Brésilien Douglas Costa, qui confiait que le physique parfait de l’attaquant portugais avait incité les Bianconeri à améliorer leur alimentation. Mais le phénomène n’a pas attendu ses 34 ans pour adopter cette philosophie irréprochable. Dès son passage chez les Red Devils, lorsqu'il rêvait de devenir le meilleur joueur au monde, CR7 et son staff personnel avaient déjà bluffé son ancien coéquipier Rio Ferdinand.

« Il a 34 ans et il est toujours au top. Il fait partie des deux meilleurs joueurs au monde depuis plus d'une décennie. C'est la première personne que j'ai vu investir dans un staff, a raconté le consultant anglais à Goal. Je suis allé chez lui et j'ai vu environ 10 personnes dans son salon. Je lui ai demandé : "Qui sont ces personnes ? Que se passe-t-il ?" Il m'a dit : "Voici mon cuisinier, mon kiné, le médecin et mon coach personnel." (...) Si je devais conseiller de jeunes joueurs, je leur dirais d'investir sur eux-mêmes de cette manière s'ils en ont les moyens. » Preuve que le quintuple Ballon d’Or n’a jamais rien laissé au hasard.