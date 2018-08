La décision de Cristiano Ronaldo va choquer le Portugal

Dans : Serie A, Foot Mondial.

Arrivé cet été en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo aura besoin de temps pour s’adapter à la Juventus Turin.

Le Portugais doit trouver ses marques dans une équipe et un championnat totalement différents. Sans parler de son retard dans la préparation physique puisqu’il a bénéficié de jours de vacances supplémentaires après la Coupe du monde 2018. Sauf que CR7 n’est pas du genre à prendre son temps. Perfectionniste, le quintuple Ballon d’Or tient à retrouver son meilleur niveau le plus vite possible. D’où sa décision de zapper le prochain rassemblement avec le Portugal !

En effet, La Gazzetta dello Sport explique que Cristiano Ronaldo préfère se concentrer sur son adaptation chez les Bianconeri. Il s’agira surtout de retrouver la forme sachant que beaucoup de ses coéquipiers seront en sélection. De son côté, l’international portugais manquera le match amical contre la Croatie le 6 septembre, puis la rencontre face à l’Italie en Ligue des Nations le 10 septembre. Autant dire que la Juve et tous les Italiens applaudiront cette décision. En revanche, le Portugal risque de ne pas apprécier...