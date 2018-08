Juventus : Une star sur le départ à cause de Cristiano Ronaldo ?

Dans : Serie A, Foot Europeen.

L’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus a provoqué un bouleversement sans précédent au sein du club turinois, mais aussi dans toute la ville.

La preuve avec cette anecdote racontée par Oggi. Selon l’hebdomadaire italien, le débarquement de la superstar portugaise sur les hauteurs de la ville, dans un quartier huppé près de l’église Gran Madre di Dio, a provoqué des remous. Des supporters prêts à tout pour voir le quintuple Ballon d’Or, avec en plus de cela des paparazzis en folie, et le quartier calme est devenu bouillant.

Pour le plus grand malheur des voisins de CR7, dont l’actrice et humoriste Luciana Littizzetto, qui s’est plainte de la furia provoquée par l’emménagement de Cristiano Ronaldo et toute sa clique, puisque le Portugais est arrivé en famille, mais aussi avec son préparateur physique, son chef cuisiner ou son nutritionniste. Résultat, l’actrice italienne songerait déjà à déménager, ne pouvant pas supporter ce raffut autour d’une superstar du football, avec tout ce que cela comporte comme passion à Turin depuis sa signature.