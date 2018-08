Juventus : Le moyen radical d’empêcher Cristiano Ronaldo de marquer

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Déjà affûté et performant lors des entrainements, Cristiano Ronaldo affiche une forme qui épate tout le monde en Italie. Le Mondial et son transfert ne semblent pas avoir marqué la superstar portugaise, qui arrive en Italie pour tout casser, et conserver son incroyable moyenne d’un but par match de ces 10 dernières années. Encore faut-il mettre le ballon au fond des filets, ce qui, même seul face au but désert, n’est pas évident quand Daniele Rugani trouve une parade… pas très légale.