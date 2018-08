Juventus : Allegri l’avoue, il a rejeté le plus grand club au monde

Dans : Serie A, Foot Europeen, Liga.

Julen Lopetegui le sait bien, il n’était clairement pas le premier choix du Real Madrid après le départ de Zinedine Zidane.

Le club merengue a contacté plusieurs entraineurs, essuyant même une demi-douzaine de refus selon les informations de la presse locale. Antonio Conte n’était pas encore disponible, Löw et Pochettino ont refusé, tout comme Massimiliano Allegri. Le Mister italien a pourtant fait le tour de la question avec la Juventus, et même s’il a reconnu qu’il n’y avait pas plus prestigieux que d’entrainer le Real Madrid, il a expliqué les raisons de son refus de rejoindre la Maison Blanche.

« J'ai dit non au Real Madrid parce que je m'étais engagé avec le président. Par conséquent, mon plus grand respect pour la Juventus et la parole donnée étaient les raisons pour lesquelles j'ai rejeté l’appel du Real Madrid, le plus grand club du monde et le rêve de chaque entraîneur. Je serais un hypocrite si je disais que je n’étais pas honoré par leur considération, mais je suis absolument convaincu que j’ai pris la bonne décision », a livré un Massimiliano Allegri dont la fidélité comme les résultats probants forcent légitimement l’admiration à la Juventus.