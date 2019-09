Juve : Trop modeste, Cristiano Ronaldo refuse un privilège inédit

Pour cette saison 2019-2020, la Serie A présente une nouveauté sur les maillots de certains éléments.

En guise de récompense, les meilleurs joueurs du précédent exercice se démarquent grâce à un badge ajouté sur leur tunique. Ainsi, Kalidou Koulibaly, plébiscité dans la catégorie des défenseurs lors du précédent exercice, possède un détail en plus sur sa tenue. Tout comme Sergej Milinkovic-Savic, élu meilleur milieu de terrain. Porté au niveau de la poitrine, ce badge représente un privilège inédit pour les acteurs concernés, sauf pour Cristiano Ronaldo.

En effet, l’attaquant de la Juventus Turin avait également droit à cet honneur, lui qui a terminé MVP du championnat italien la saison dernière. Mais comme certains ont pu le remarquer, le Portugais a choisi de ne pas porter ce badge non obligatoire. La raison ? D’après The Sun, le quintuple Ballon d’Or refuserait de porter un maillot différent par rapport à ses coéquipiers. Pour CR7, s’afficher en tant que meilleur joueur serait un manque de respect pour le groupe turinois. C’est pourquoi l’ancien joueur du Real Madrid zappera la récompense de la Serie A tout au long de la saison.

A nice gesture by the #SerieA officials as last year’s top performers will be allowed to wear a special badge on their shirts. #Handanovic #Koulibaly #MilinkovicSavic #Quagliarella #Cristiano #Ronaldo #Zaniolo #SMS #Sergej #CR7 #CristianoRonaldo #365Scores pic.twitter.com/xQI2EdK656