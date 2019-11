Juve : Sarri lui réserve une surprise, Rabiot risque de s’agacer

Dans : Serie A.

En manque de temps de jeu pour ses débuts à la Juventus Turin, Adrien Rabiot n’a pas encore la confiance de Maurizio Sarri. Et pour ne rien arranger, l’entraîneur italien lui réserve une mauvaise surprise.

Seulement titularisé à quatre reprises toutes compétitions confondues, pour huit matchs disputés au total, Adrien Rabiot vit un début de saison difficile à la Juventus Turin. Le milieu de terrain avait rapidement tapé dans l’oeil de Maurizio Sarri pendant la préparation, mais sa baisse de régime, prévisible après sa longue mise à l’écart au Paris Saint-Germain, l’a freiné dans son élan. Il faut aussi souligner l’influence de son compatriote français Blaise Matuidi, son concurrent au poste de relayeur gauche que l’entraîneur turinois juge indispensable derrière Cristiano Ronaldo. Du coup, la solution pour Rabiot passera peut-être par un changement de poste selon Sarri.

« A l'avenir, je le vois plus en pointe basse du milieu de terrain, a confié le coach bianconero en conférence de presse. Je n'ai pas voulu provoquer de la confusion chez lui, il est dans une phase d'acclimatation et il s'adapte en se spécialisant à un seul poste. Quant il le maîtrisera totalement, on essaiera autre chose. Il a déjà joué à ce poste en pointe basse en début de saison. » Le « Duc » sentinelle ? On se souvient que l’ancien Parisien n’aimait pas du tout cette position, qui appartient Miralem Pjanic à la Juve. Rabiot préfère évoluer un cran plus haut afin de se rapprocher de la surface adverse. Reste à savoir s’il osera se plaindre chez la Vieille Dame.