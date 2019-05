Juve : Pour devenir le boss, Cristiano Ronaldo a évité de se la raconter

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Après quelques matchs sans but inscrit en début de saison, Cristiano Ronaldo s’est rapidement adapté à la Juventus Turin.

L’ancien joueur du Real Madrid a vite repris ses bonnes habitudes pour devenir le meilleur buteur de son équipe (20 buts en Serie A cette saison). Et surtout un cadre incontesté au sein du vestiaire. Mais comment le Portugais s’est-il mis la Vieille Dame dans la poche aussi rapidement ? Dans un entretien accordé à la revue Icon d'El Pais, Cristiano Ronaldo a expliqué les étapes.

« La première chose que je fais quand j’arrive dans un nouveau club, c’est de rester moi-même, pas plus, a raconté CR7. Mon éthique de travail est toujours la même. Si un chef d’entreprise arrive et commence à critiquer tout le monde, les gens ne le verront pas comme un leader. Ils se diront : "C’est mon patron, mais il ne me traite pas bien". Vous devez être humble, montrer que vous ne savez pas tout. »

CR7 n'a pas parlé, il a agi

« Si vous êtes intelligent, vous allez capter des choses qui vont vous rendre meilleur en tant qu'athlète, a ajouté le Bianconero. A la Juve, je me suis parfaitement adapté, ils ont vu que je ne vendais pas du vent. "C’est Cristiano, il est ce qu’il est parce qu’il prend soin de lui". Parler est une chose, agir en est une autre. Pourquoi j'ai gagné cinq Ballons d’Or et cinq Ligues des champions ? » Cela n’a pourtant pas immunisé l’attaquant contre les critiques, lui qui a justement été recruté pour mener la Juve vers le sacre en C1.